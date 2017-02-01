ورش الصيانة تواصل عمليات الإصلاح والتأهيل في عين الفيجة
«قسد» تتلقّى مدرعات من الأميركيين
اقتتال الفصائل كان لتعطيل أستانة وقيادي في «الزنكي» يعترف بممارسة «النخاسة
سفارة الخرطوم: لا تأشيرات لدخول السوريين إلى السودان
الرئيس الأسد لصناعيين من دمشق وريفها: إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سورية
وزير الداخلية الداغستاني يكشف عن التحاق أكثر من 1200 من الداغستانيين بداعش في سورية
في ظل توقف القتال.. أمريكا تسلي أحبتها في “داعش“ برمي منشورات أخبارية على الرقة
النظام التركي يقر بطرد أكثر من 94 ألف موظف حكومي بذريعة تورطهم بالإنقلاب
القوات العراقية تقضي على 39 إرهابيا شرق محافظة صلاح الدين
القضاء على إرهابيين كويتيين وعراقيين من تنظيم “داعش” في دير الزور
ضبط مستودع للاتجار بالمازوت المدعوم في درعا
الرئيس الأسد: ما تتعرض له سورية وفنزويلا هو ثمن تمسكهما بسيادتيهما
تسوية وادي بردى تمتدّ شمالاً.. ودمشق تشترط التنسيق حول «المناطق الآمنة»
280 مسلحا يسلمون أنفسهم وأسلحتهم في غباغب بريف درعا
عقوبات بمشروع قانون تصل للمؤبد لمن يهرب السوريين

هذا ما يراه الأشخاص القريبون من الموت!

كشفت دراسة جديدة أن شريط حياة الإنسان يمر أمام عينيه عندما يموت، حين تشتغل في تلك اللحظة أجزاء من الدماغ، كانت مكلفة بتخزين الذكريات، تماماً كما يحدث بكثير من المشاهد السينمائية الشهيرة، وأشارت الدراسة التي أجريت بجامعة هداسا ونقلتها صحيفة «تليغراف» البريطانية، أن العديد من الذكريات التي ظهرت لأولئك الأشخاص كانت تغلب عليها «اللحظات العاطفية» بشكل كبير.
وأجرى الباحثون اختباراً على عدد من الأشخاص كانوا بحالة طبية «قريبة من الموت»، فتبين لهم أن شريطاً مر أمام أعين هؤلاء الأشخاص، على غرار ما يحدث في أفلام هوليوود، يظهر لهم ذكريات الماضي، في ترتيب زمني.
وقال المشاركون: «كان هناك ترتيب في ذكريات حياتنا، التي يبدو أنها تأتي بشكل عشوائي، وأحياناً في وقت واحد».
إشارة إلى أن دراسات سابقة وجدت أن «الظاهرة» تعتبر أكثر انتشاراً بين الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون خلال التنفس وبالشرايين عقب السكتة القلبية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.