هذا ما يراه الأشخاص القريبون من الموت!

كشفت دراسة جديدة أن شريط حياة الإنسان يمر أمام عينيه عندما يموت، حين تشتغل في تلك اللحظة أجزاء من الدماغ، كانت مكلفة بتخزين الذكريات، تماماً كما يحدث بكثير من المشاهد السينمائية الشهيرة، وأشارت الدراسة التي أجريت بجامعة هداسا ونقلتها صحيفة «تليغراف» البريطانية، أن العديد من الذكريات التي ظهرت لأولئك الأشخاص كانت تغلب عليها «اللحظات العاطفية» بشكل كبير.

وأجرى الباحثون اختباراً على عدد من الأشخاص كانوا بحالة طبية «قريبة من الموت»، فتبين لهم أن شريطاً مر أمام أعين هؤلاء الأشخاص، على غرار ما يحدث في أفلام هوليوود، يظهر لهم ذكريات الماضي، في ترتيب زمني.

وقال المشاركون: «كان هناك ترتيب في ذكريات حياتنا، التي يبدو أنها تأتي بشكل عشوائي، وأحياناً في وقت واحد».

إشارة إلى أن دراسات سابقة وجدت أن «الظاهرة» تعتبر أكثر انتشاراً بين الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون خلال التنفس وبالشرايين عقب السكتة القلبية.

وكالات