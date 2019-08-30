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هذا ما حدث في مباراة بين حطين وتشرين والضحية ..عبود

بعد أن قام أحد مشجعي حطين بإطلاق برشوت ( نوع من الألعاب المضيئة) احتفالا بهدف التعادل ،لكن بدل أن يقوم برفعه ليصعد باتجاه الاعلى انزلق منه واتجه باتجاه الجمهور واصاب الشاب عبود حوى فاشتعلت النيران في جسده حاول أن ينتزعه فلم يستطع وحاول أصدقائه إخماد النار لكن دون جدوى لأن هذا النوع من الاعيرة النارية لا يمكن أن ينطفئ إلا حينما تنفذ طاقته فلا الماء ينفع ولا القماش ولا اي شيء اخر

وبسرعة قدمت سيارة الاسعاف ونقلته الى المستشفى وهناك دخل العناية المشددة وللاسف توفي في اليوم الثاني

وللمفارقة رغم وجود عبود في جمهور حطين إلا انه من مشجعي تشرين وقد جلس بين جماهير حطين من أجل ( معلمه في العمل)