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هذا ما تضمنهُ البيان المشترك لـ هيئتي الأركان الروسية والسورية

قالت هيئتا الأركان الروسية والسورية، في بيان مشترك، إن «أكثر من 150 مدنياً لقوا حتفهم في إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين، وأن عمليات الجيش السوري كانت رداً على استفزازات المسلحين».


وأوضحت هيئتا الأركان أن "الاستفزازات المستمرة من جانب الفصائل الإرهابية دفعت الجيش السوري إلى القيام بعمليات بهدف ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".


وقال البيان إن نشاط "هيئة تحرير الشام" والفصائل التابعة لها أفشل الجهود، التي تبذلها روسيا و سوريا، والتي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في #إدلب، كما أدى قصف المسلحين أدى إلى مقتل أكثر من 150 مدنياً خلال شهر يناير الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، قال البيان المشترك إن الفصائل المسلحة زرعت الألغام في الطرق وأغلقت الممرات، التي خصصتها روسيا وسوريا لخروج المدنيين، من أجل منع خروجهم.


وأوضح البيان: «خلال تراجع المسلحين عثر الجيش السوري على معدات وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين من صنع دول غربية، ما يشير إلى استمرار دعم المقاتلين من الخارج».