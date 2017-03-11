هديّة استثنائية إلى عشّاق دوستويفسكي

هديّة استثنائية إلى كل قرّاء فيودور دوستويفسكي (1821 ــ 1881/ الصورة). هذه السنة، ستنضمّ إلى المكتبة العربية مجموعة كبيرة من رسائل الروائي الروسي بعدما أنهى ترجمتها أخيراً خيري الضامن. قبل أشهر، نقل المترجم العراقي إلى العربية ثلاث روايات للروسي أندريه بلاتونوف («الحفرة»، «بحر الصبا»، و«الأشباح» صدرت عن «دار سؤال») الذي بقي مغيّباً لفترة طويلة عن لغة الضاد.



هذه المرّة يخوض الضامن تجربة جديدة مع رسائل أحد أعظم الروائيين في العالم، التي تفتقرها المكتبة العربية، ستصدر هذه السنة عن «دار سؤال» ضمن مجلدين. تحوي المجموعة حوالي 250 رسالة أرسلها دوستويفسكي إلى أخيه ميخائيل وبعض الشخصيات الأخرى، فيما تتوجّه معظم الرسائل إلى زوجته آنّا غريغوريفنا التي كانت قد نشرت قبل عقود مذكراتها عنه. إلى جانب رواياته التي توغل في خبايا النفس البشرية، وتثير إشكاليات فلسفية ووجوديّة عميقة، ستشكّل رسائله محطة أخرى لا تقل أهميّة عن أدبه، إذ تكشف سمات وملامح مجهولة من شخصيته وحياته.

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