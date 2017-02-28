هجومان يستهدفان المعهد الفرنسي في أثينا

استهدف هجومان المعهد الفرنسي الذي يتولى التعاون والشؤون الثقافية الفرنسية في اليونان.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة اليونانية قولها أمس .. “إن شبانا مقنعين ألقوا سائلا قابلا للاشتعال فوق سياج المعهد ما ألحق أضرارا بسيارتين مركونتين داخل حرمه”.



وأضافت الشرطة.. إنه بعد ساعة تعرض المعهد لهجوم جديد عندما كسر مهاجمون زجاج نافذة وألقوا سائلا قابلا للاشتعال داخل المبنى هذه المرة ما أسفر عن أضرار طفيفة في المدخل إلى المكاتب.



واستهدفت مجموعة شبان مقنعين أمس سيارة للشرطة اليونانية ورشقوها بالحجارة والقنابل الحارقة.



بدورها أدانت الخارجية اليونانية في بيان “هذا العمل الإجرامي المشين ضد مؤسسة ترمز إلى الصداقة الفرنسية اليونانية ومساهمة فرنسا في الحياة الثقافية والفكرية” في اليونان.

وكالات