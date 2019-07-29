هجومان صاروخي ومسيّر على نجران

أعلنت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية، أمس، استهداف مقر قيادة «التحالف» في نجران (جنوب السعودية) بصاروخ باليستي قصير المدى. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، يحيى سريع، إن «الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية... وتم تدمير مركز العمليات، وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة». وأشار سريع إلى أن استهداف هذا المقرّ «جاء بعد عملية استخبارية دقيقة، حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف».





وقال: «نؤكد اليوم لقوى العدوان أن اليد الطولى للقوات المسلحة اليمنية التي ستلاحقهم أينما كانوا، وأن بنك أهدافنا يتوسع يوماً بعد يوم». وسبق ذلك بساعات تنفيذ سلاح الجو المسيّر عمليات واسعة بطائرات «قاصف 2K» على أهداف عسكرية وحيوية في مطار نجران. وأوضح سريع أن «العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في المطار»، مضيفاً أن «العملية الثانية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى»، مؤكداً أن «العمليات حققت أهدافها بدقة، وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار».



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