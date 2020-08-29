هجوم مضاد للجيش على «داعش» في دير الزور

بدأت قوات رديفة للجيش السوري عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" في بادية دير الزور الغربية، بعد يوم من هجوم شنه التنظيم على القوات السورية في المنطقة.



وذكرت مصادر إعلامية أن اشتباكات عنيفة دارت، اليوم، بين قوات الدفاع الوطني ولواء القدس من جهة ومسلحي التنظيم المتطرف من جهة أخرى، في بادية منجم الملح والشميطية وغانم العلي.

وحول هجوم داعش أمس، كشفت مصادر ميدانية أن عناصر التنظيم هاجموا مجموعة من رعاة الأغنام في قرية (القكة) في بادية المسرب غربي دير الزور، بعد ظهر يوم أمس، بهدف سرقة أغنامهم ومواشيهم وممتلكاتهم، حيث تدخلت مجموعة من قوات الدفاع الوطني، ونشبت اشتباكات عنيفة.



ونفى الجهام ما أشيع عن فقدان الاتصال بأي مجموعة تابعة للدفاع الوطني على محاور الاشتباكات.



وتقع بادية الشميطية ومنجم الملح وغانم العلي على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور والرقة، وهي صحراء مفتوحة على منطقة الــ 55 التي تلتف حول قاعدة "التنف" حيث تتمركز قوات أمريكية، وينشط التنظيم في محيطها.