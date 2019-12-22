هجوم لـ “داعش” على نقطة للشرطة العراقية يسفر عن ضحايا

قضى عدد من عناصر الشرطة العراقية، إثر هجوم نفذه تنظيم “داعش” في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.



ووفقاً لخلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، فإن “أربعة من عناصر الشرطة قضوا أمس السبت، إثر هجوم لتنظيم داعش”.



وقالت الخلية في بيان أصدرته اليوم الأحد: “هاجم عناصر من عصابات داعش، مساء أمس نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل، وقد رد منتسبو النقطة على هذا الهجوم، وتمكنوا من قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً”.



وأضاف البيان: “أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عناصر من الشرطة”، لافتاً إلى أن “قوة أمنية شرعت بتفتيش المنطقة وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة ضابط أيضاً”.



يذكر أن فلول تنظيم “داعش” لا تزال ناشطة في العراق، على الرغم من إعلان السلطات العراقية، في كانون الأول من عام 2017 الفائت، القضاء على التنظيم.



وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والمداهمات لضمان خلو البلاد من بقايا تنظيم “داعش”، والقضاء على فلوله خاصة عند الحدود العراقية ـ السورية، ومنعه من التسلسل عبر الحدود.