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هجوم لتنظيم “داعش” على قرية في ريف السلمية يودي بحياة 9 مدنيين

قضى 9 مدنيين جراء هجوم شنه فلول من تنظيم “داعش” على محيط قرية الفاسدة شرق مدينة سلمية في ريف حماة الشرقي.

ونقل وكالة “سانا” عن مصدر طبي في مشفى السلمية الوطني قوله إن جثامين 9 مدنيين وصلت إلى المشفى من منطقة قرية الفاسدة شرق السلمية فيما أكدت مصادر محلية أن الضحايا تعرضوا لهجوم من فلول تنظيم “داعش” أثناء قيامهم برعي الأغنام في محيط القرية.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعات من الجيش  بدأت على الفور بملاحقة مسلحي التنظيم الذين فروا إلى عمق الصحراء.
ولا تزال تنتشر في بعض المناطق فلول لتنظيم “داعش” وتحديداً في منطقة البادية السورية حيث تعيق القواعد الأمريكية المنتشرة في شرق سورية الجيش السوري من القضاء على ما تبقى من فلول التنظيم.