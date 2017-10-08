هجوم على قصر السلام في جدة، وأميركا تحذر رعاياها

قتل اثنان من أفراد الحرس الملكي السعودي أمس السبت، إثر هجوم على قصر السلام في جدة، بحسب تقارير إعلامية غير مؤكدة، على حين حذرت السفارة الأميركية في السعودية المواطنين الأميركيين، مطالبة إياهم بتوخي الحذر في المنطقة المحيطة بقصر السلام.

وتداول سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صوراً ومعلومات تفيد بمقتل الشخص الذي حاول اقتحام القصر، وهو أحد أهم قصور الحكم وصناعة القرار في المملكة، ويوجد فيه مقر الديوان الملكي، وهو كذلك مكان انعقاد مجلس الوزراء. كما أظهر مقطع فيديو الحضور الأمني المكثف بجوار قصر السلام، وتظهر جثة قال المتابعون إنها للمهاجم بعد أن أجهز عليه رجال الأمن.