هجوم على حفل وفيق حبيب في اسطنبول لأنه مؤيد!

بعد أن أعلن متعهدو حفلات في مدينة اسطنبول عن حفل فني يوم (16) من شهر آب القادم، سيحييه الفنان السوري، وفيق حبيب مع الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني، في فندق “WİSH MORE” بمنطقة “قوجه تبه” في الطرف الأوروبي لإسطنبول، يوم 16 أغسطس بأسعار تذكرة دخول تبدأ من (100) دولار.



ألغت السلطات التركية الحفل الغنائي للفنان وفيق حبيب بعد أن قام معارضون سوريون بالاعتراض على غناء الفنان السوري باسطنبول لأنه مؤيد للرئيس الأسد بحسب وصفهم.

وقالت مصادر معارضة أن الحكومة التركية ألغت الحفل بعد تلقيها بلاغات من ناشطين سوريين حول المطرب ومواقفه المؤيدة للجيش السوري والرئيس الأسد، وبعد موجة الغضب التي أثارها بين السوريين والأتراك على حد سواء.



ويعتبر وفيق حبيب أحد الفنانيين السوريين الذين أيدوا الحكومة الشرعية في سوريا وعمليات الجيش السوري ضد الإرهاب منذ بداية الأحداث السورية, مما أثار حفيظة المعارضة السورية ضده.



ويذكر من الأغاني التي غناها وفيق حبيب ونالت شعبية كبيرة في سوريا أغنية: حيو سوريا وأبطالا حيوا جيشا حيو رجالا.

تجدر الإشارة إلى أن منظم الحفل أعلن عقب صدور قرار السلطات التركية في منشور على موقع “فيسبوك” استبدال “وفيق حبيب” بمطرب آخر.



فهل باتت تركيا تلاحق الفنانيين السوريين الذين وقفوا مع بلادهم وجيشها؟



