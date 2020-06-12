هجوم صاروخي يخلف ضحايا بين الجنود العراقيين شمالي العراق.. وآخر يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقية مختلفة، أن المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، تعرضت لقصف صاروخي.



ووفقاً لخلية الإعلام الأمني العراقي، فإن “صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط اليوم الخميس، في المنطقة الخضراء، وسُمع دوي صافرات الإنذار تنطلق من السفارة الأمريكية”.



وأوضخت الخلية أن انطلاق الصاروخ، كان من قرب ملعب الشعب شرقي العاصمة العراقي.



بدوره، موقع “السومرية نيوز”، نقل عن مصدر وصفه بـ “الأمني”، قوله: “صاروخ من نوع كاتيوشا سقط اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.. وقوة أمنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية”.



من جهة ثانية، قضى جندي عراقي وأصيب 3 آخرين، إثر هجوم صاروخي استهدف سيارتهم شمالي العراق.



وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان: “قُتل جندي وجرح 3 آخرين نتيجة سقوط قذيفة هاون على سيارة عسكرية نوع همر، ضمن قاطع الفوج الأول في اللواء 45 في قرية العطشانة التابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك”.



وكان قد سقط يوم الإثنين الفائت، صاروخاً في محيط مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود عراقيون وأمريكيون، حسب ما أعلنته وسائل إعلام عراقية.



تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الخضراء وسط بغدادتعرضت مراراً خلال الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.