الجيش يتصدى لمحاولة تسلل باتجاه مواقعه في ريف السلمية
إيران وروسيا تدعوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية
إعفاء رئيس مجلس الوزارء المهندس عماد خميس من منصبه
لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة
الأسعار والدخل في سورية، أي ميزان؟
قبيلة عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك وأحفاده سيقاتلون الغزو التركي
ريف الرقة .. مسلحو تركيا يعتقلون أكثر من 30 شاب ويهددون بحرق المزيد من الأراضي الزراعية
الاحتلال الأمريكي يُدخل تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة شرق الفرات السورية
الخارجية: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن معاناة السوريين
مظاهرات في ريف دير الزور ضد ممارسات “قسد” والاحتلال الأمريكي
إصابات بين الجنود الأمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية بقاعدة التاجي شمالي بغداد
مسلح سابق في تنظيم “داعش” يروي كيف جندته الاستخبارات البريطانية في سورية
احتجاجات جديدة ضد ممارسات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في قرى جنوب الحسكة
الحسكة: أكثر من 16 ألف هكتار مزروعة بالقمح والشعير تضررت جراء الحرائق
قرارت حكومية مهمة.. واسئناف عمل الفعاليات بنسبة 30٪

هجوم صاروخي يخلف ضحايا بين الجنود العراقيين شمالي العراق.. وآخر يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقية مختلفة، أن المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، تعرضت لقصف صاروخي.

ووفقاً لخلية الإعلام الأمني العراقي، فإن “صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط اليوم الخميس، في المنطقة الخضراء، وسُمع دوي صافرات الإنذار تنطلق من السفارة الأمريكية”.

وأوضخت الخلية أن انطلاق الصاروخ، كان من قرب ملعب الشعب شرقي العاصمة العراقي.

بدوره، موقع “السومرية نيوز”، نقل عن مصدر وصفه بـ “الأمني”، قوله: “صاروخ من نوع كاتيوشا سقط اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.. وقوة أمنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية”.

من جهة ثانية، قضى جندي عراقي وأصيب 3 آخرين، إثر هجوم صاروخي استهدف سيارتهم شمالي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان: “قُتل جندي وجرح 3 آخرين نتيجة سقوط قذيفة هاون على سيارة عسكرية نوع همر، ضمن قاطع الفوج الأول في اللواء 45 في قرية العطشانة التابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك”.

وكان قد سقط يوم الإثنين الفائت، صاروخاً في محيط مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود عراقيون وأمريكيون، حسب ما أعلنته وسائل إعلام عراقية.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الخضراء وسط بغدادتعرضت مراراً خلال الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.