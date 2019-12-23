هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق

قُبيل منتصف ليل أمس، شهدت العاصمة السورية دمشق ضربات صاروخية معادية.



وفي التفاصيل، شوهدت أربعة صواريخ قبالة السواحل اللبنانية متجهة نحو الأجواء السورية، ثم سمع دوي انفجارها في منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة، ثم تبع الموجة الأولى جولة قصف أخرى عبر صواريخ من ناحية الجولان المحتل. وأعلنت الوكالة السورية الرسمية «سانا» تصدّي الدفاعات الجوية لصواريخ معادية، مشيرة إلى «سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا في ريف دمشق».



ومن مصادر ميدانية علمنا أن لا خسائر بشرية في الهجوم، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات، مشيرة إلى أن الأهداف هي عدد من مخازن الذخائر العسكرية في محيط منطقة السيدة زينب.