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هجوم بالسكين في وضح النهار في لوس أنجلوس

قالت شرطة لوس أنجلوس: إن أفرادها أطلقوا الرصاص على رجل وأردوه قتيلاً في مطعم للوجبات السريعة الثلاثاء بعدما هاجم الرجل بسكين ثلاثة أشخاص في وضح النهار. وقال المتحدث باسم الشرطة: إن الهجوم وقع حين أقدم شاب ثلاثيني على طعن دراج عند الجانب الشمالي لشارع صنست بوليفارد، ثم ركض إلى مقهى يقع في آخر الشارع وطعن رجلين آخرين كانا في داخله.
وأظهر شريط فيديو من داخل المطعم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الشرطة وهم يحاولون مساعدة رجل مصاب بكتفه وتسمع فيه أصوات إطلاق الرصاص من عناصر الشرطة على المهاجم. ونقل الضحايا إلى مستشفى ميداني لتلقي العلاج حيث وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة، على حين الثالث حالته مستقرة.
ولم يتأكد المحققون بعد من دوافع الهجوم لكنهم يستبعدون أن يكون المهاجم على معرفة سابقة بالضحايا الثلاث.
ووقع الهجوم في الشارع المحاذي لمقر مبنى شبكة «سي إن إن» الإخبارية. وقال مراسلها الذي تابع الخبر من على شرفة المبنى: إن الشاب ركض باتجاه مبنى الشبكة لكن الحراس أغلقوا الأبواب قبل وصوله ومنعوه الدخول.


وكالات

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