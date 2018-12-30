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هجوم إلكتروني خارجي يشل صحفا أمريكية

تسبب هجوم إلكتروني، شنّه قراصنة مجهولون، باضطراب واسع في حركة طباعة وتوزيع عدة صحف أمريكية، مثل "لوس أنجلوس تايمز" و"شيكاغو تريبيون" و"بالتيمور صن".

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نقلا عن مصدر على معرفة بالوضع أن الهجوم الإلكتروني مصدره خارج الولايات المتحدة فيما يبدو.

وقالت الصحيفة إن الهجوم أدى إلى تأجيل توزيع نسخة السبت من صحف "ذا تايمز" و"تريبيون" و"صن" وصحف أخرى تصدر في لوس أنجلوس.

وتابعت أن النسخ الخاصة بالساحل الغربي من صحيفة "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" تأثرت أيضا بالهجوم.

وأفادت شركة "تريبيون بابليشينغ"، التي تملك عدة صحف أمريكية، بأنها رصدت البرنامج الخبيث يوم الجمعة.

وذكرت ماريسا كولياس، المتحدثة باسم تريبيون بابليشينغ، أن الفيروس "أضر بالأنظمة التي تستخدم لإنتاج وطباعة الصحف عبر ما نملكه في مختلف منشآتنا".

وأضافت في بيان "لا توجد أدلة على وصول القراصنة إلى المعلومات الخاصة ببطاقات ائتمان العملاء أو بياناتهم الشخصية".


وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إنها تدرس الموقف. وأضافت المتحدثة، كيتي والدمان، في بيان "نحن على علم بتقارير عن هجوم إلكتروني محتمل يؤثر على عدة مؤسسات إخبارية ونعمل مع شركائنا في الحكومة والصناعة لفهم الموقف على نحو أفضل".

 


المصدر: وكالات