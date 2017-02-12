هجوم إرهابي فاشل على حي المنشية بدرعا
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هجوم إرهابي فاشل على حي المنشية بدرعا

تم تفجير عربتين مفخختين للمجموعات المسلحة قبل وصولهما لمواقع الجيش جنوب شرق حي المنشية. وتحاول الفصائل الإرهابية المسلحة المتواجدة في درعا ضم ورقة رابحة لصالحها عبر هجومها على المحافظة والمواقع الحدودية، وقد أعلن المسلحون صباح اليوم معركتهم "الموت ولا المذلة" الهادفة إلى السيطرة على حي المنشية الواقع في الجزء الغربي من درعا البلد، حيث يعتبر من أهم الأحياء الدرعاوية لامتلاكه موقعا استراتيجيا يطل على وادي الزيدي الفاصل بين حيي المنشية والسحاري، كما يُشرف على جمرك درعا القديم، على طريق درعا البلد- الرمثا، وبهذا يعتبر الحي "بوابة" لأحياء درعا.

قوات الجيش العربي السوري المتمركزة في مواقعها في حالة جاهزية دائمة، جعلت الفصائل تتحسر وتندم من جديد على إعلانها هذه المعركة، حيث صد الجش الهجمات الثقيلة الذي تلقاها، دون أي تقدم للمسلحين، وأوقع في صفوف الإرهابيين عشرات القتلى والجرحى ودمر عدداً من آلياتهم وعتادهم من بينها مرابض هاون.. ومن الارهابيين القتلى أحمد أبا زيد الملقب بالعرندس

وكالعادة وعند كل معركة، تستمر الفصائل في السيناريو ذاته، وتستهدف الأحياء الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية بقذائف هاون، ما أدى اليوم إلى استشهاد شخصين وإصابة تسعة آخرين .

المعركة مستمرة، والاشتباكات لم تتوقف، لكن من أنهى معارك الجنوب الماضية، يستطيع أن ينهي الحالي والآتي ..

                                                                                                                                                             سارة المقداد

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