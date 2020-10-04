هجمات عديدة تصدى لها الجيش على مواقعه في مثلث حماة– الرقة -حلب

تصدى الجيش العربي السوري خلال الأيام القلية الفائتة لعدة هجمات شنها تنظيم “داعش” على نقاطه العسكرية المثبتة في مثلث بادية حماة– الرقة-حلب.



ونقلت قناة “العالم” عن مصدر عسكري سوري تأكيده على أن الجيش السوري يعمل مع مجموعات “داعش” بالأسلحة المناسبة، بمؤازرة الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، ما كبد المسلحين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد، إضافة إلى تدمير عربات بيك آب مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة بمن فيها.



وأكد المصدر أن الجيش قضى على العشرات من مسلحي “داعش” مؤخراً، في بادية الرصافة الجنوبية في الرقة، وقبل ذلك في بادية حماة الشرقية وريف حلب الجنوبي الشرقي.



ولفت المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك شن غارات مكثفة على نقاط انتشار “داعش” بعمق البادية السورية، وتحديداً في شمال غرب السخنة في ريف حمص الشرقي، وفي أطراف الرصافة في بادية الرقة وأطراف دير الزور الشرقية والجنوبية الغربية أيضاً، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المسلحين وتدمير عتادهم الحربي.