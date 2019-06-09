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هجمات جديدة بـ"طائرات مسيرة" على منشآت حيوية في السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، شن عمليات جوية هجومية بطائرات مسيرة مفخخة على مطار جيزان جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار جيزان.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن "الهجمات الجوية على مطار جيزان استهدفت مرابض ومحطات الطائرات من دون طيار المشاركة في العدوان على اليمن"، مضيفا أن "الهجمات الجوية تأتي بعد أن حولت دول العدوان مطار جيزان إلى قاعدة عسكرية للعدوان على اليمن".


ويعد هجوم "أنصار الله" على مطار جيزان هو الثاني من نوعه خلال نحو أسبوعين، حيث أعلنت الجماعة في 26 مايو/ أيار المنصرم استهداف مرابض الطائرات الحربية فيه بطائرة مفخخة مسيرة من ذات النوع.