هبوط 4 طائرات تركية تحمل مسلحين سوريين في ليبيا

أفادت إذاعة “RFI” الفرنسية عن ورود معلومات بخصوص هبوط 4 طائرات تحمل مسلحين سوريين في ليبيا أرسلتهم تركيا، بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.



وأكدت الإذاعة الفرنسية نقلاً عن مصادر بمطار معيتيقة الليبي، هبوط 4 طائرات تحمل مسلحين سوريين في ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.



وأفادت “RFI” بأن شركة الخطوط الجوية الليبية “Afriqiyah Airlines” وشركة الطيران “Ajniha”، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المسلحين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.



وأشارت الإذاعة إلى أنه ما بين يوم الجمعة والأحد، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مسلحين سوريين من الفصائل الموالية لتركيا والتي تنشط في ساحة الحرب السورية بدعم تركي.



الجدير بالذكر أن حكومة “الوفاق” الليبية المدعومة من تركيا نفت وجود مسلحين سوريين على الأراضي الليبية، مؤكدة أن مقاطع الفيديو المتداولة تم تصويرها في مدينة الرقة السورية.



فيما دحض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا تلك المزاعم ونشروا صوراً توثق مكان تصويرها، حيث قالوا إن المنطقة تقع قرب التكبالي بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.



إلى ذلك، أكد “المرصد المعارض” أن 500 مسلح سوري نُقلوا جواً من تركيا إلى الأراضي الليبية، مضيفاً أن آخرين متواجدين في الأراضي التركية ينتظرون نقلهم إلى العاصمة الليبية طرابلس أو محيطها.



وكان المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”، اللواء أحمد المسماري قد أكد بأن تركيا نقلت مئات من الإرهابيين الأشد خطورة من “داعش والقاعدة” من سورية إلى ليبيا.