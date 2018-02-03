"هبوط قياسي" بمعدل البطالة في ألمانيا

أظهرت بيانات، أن عدد العاطلين في ألمانيا هبط بأكثر من المتوقع في يناير، وأن معدل البطالة سجل مستوى قياسيا منخفضا، وهو ما يعكس قوة سوق العمل، التي تغذي نموا يقوده الاستهلاك.





وأشارت البيانات، التي أصدرها مكتب العمل الاتحادي إلى أن إجمالي عدد العاطلين هبط بمقدار 25 ألفا إلى 2.415 مليون، في حين كان من المتوقع أن ينخفض 17 ألفا.





وهبط معدل البطالة إلى 5.4 بالمئة في يناير من 5.5 بالمئة في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990.



