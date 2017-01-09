هبوط الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية واحدا بالمئة لتسجل مستوى منخفضا قياسيا أعلى بقليل من 6800ر3 ليرات مقابل الدولار اليوم.



وذكرت رويترز أن الليرة التركية بلغت 6829ر3 للدولار الواحد مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة الماضي على 6470ر3.



وكانت الليرة التركية انخفضت في الثالث من الشهر الجاري إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار الأمريكي بسبب أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع والمخاوف الأمنية التي أعقبت الهجوم الأخير على ملهى ليلي في اسطنبول.



ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها تركيا وخاصة خلال الفترة الأخيرة جراء الإجراءات القمعية التي يمارسها النظام التركي بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز الماضي والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية بينها تراجع السياحة وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

وكالات