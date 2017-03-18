هبوط أسعار النفط رغم تراجع الدولار

تراجعت أسعار النفط أمس الخميس حيث طغى استمرار ارتفاع المخزونات الأمريكية قرب مستويات قياسية على الدعم الناتج عن انخفاض الدولار.



بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وبعض المنتجين من خارجها خفض الإنتاج من أول يناير/كانون الثاني لتقليص مخزونات الخام. لكن البيانات تظهر استمرار ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة، مما يكبح موجة صعود سعر النفط بعد إبرام اتفاق خفض الإنتاج.



وقال محللو «آر.بي.سي» لأسواق المال في مذكرة «تركيز السوق ما زال منصبا على تسارع نمو الإنتاج الأمريكي وارتفاع مستويات المخزون المحلية، لكن الأمر ليس كذلك في باقي أنحاء العالم. المخزونات تتراجع في عدة مناطق أخرى مهمة.»



وبحلول الساعة 1510 بتوقيت غرينتش تراجع خام برنت ستة سنتات إلى 51.75 دولار للبرميل، متعافيا من تراجعه يوم الثلاثاء إلى 50.25 دولار، وهو أقل سعر له منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني عندما أعلنت أوبك عن اتفاق المعروض.



وما زال السعر منخفضا نحو سبعة دولارات عن ذروة ما بعد الاتفاق 58.37 دولار المسجلة في يناير/كانون الثاني.



وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 16 سنتا إلى 48.07 دولار للبرميل لكنه أعلى أيضا من أقل سعر في ثلاثة أشهر المسجل يوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز