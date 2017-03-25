هاكرز هددوا بمحو بيانات 300 مليون حساب آي كلاود إذا لم تدفع آبل فدية

هدّدت جماعة من قراصنة الإنترنت "الهاكرز- Hackers" بـ "محو بيانات 300 مليون حساب "آي كلاود - iCloud"، إذا لم تدفع شركة "آبل - Apple" فدية، بحلول السابع من نيسان المقبل".



وأرسل الهاكرز الّذين يطلقون على أنفسهم إسم "Turkish Crime Family"، إلى مسؤولي الأمن الإلكتروني في "آبل"، فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر "اختراق أحد أعضاء الفريق لحساب امرأة مسنّة على "آي كلاود" وإمكانيّة تحكّمه عن بعد في المحتوى"، وطالبوا شركة "آبل" بـ "دفع فدية بقيمة 75 ألف دولار بالعملة الرقمية "بيتكوين" أو بديلها الأقلّ شهرة "إيثيريوم".



وردّ مسؤول "آبل" على المهاجمين بمطالبتهم بحذف الفيديو، لافتاً إلى "أنّنا لا نكافئ مجرمي الإنترنت على كسر القانون".

وكالات