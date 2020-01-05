هاكرز إيرانيون يدخلون موقع حكومي أمريكي وينشرون رسالة من إيران

تمكنت مجموعة من الهاكرز، قالوا إنهم إيرانيون، من اختراق موقع تابع للحكومة الأمريكية، ونشر رسالة تهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالانتقام من اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.



ونشر الهاكرز الذين ذكروا أنهم ينتمون إلى “مجموعة إيران للأمن السيبراني” على الصفحة الرئيسية لموقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية الأمريكية مساء السبت صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتلقى ضربة في الوجه بقبضة شخص يرتدي زي الحرس الثوري، وصواريخ إيرانية تحلق على خلفية خريطة الشرق الأوسط.

وذكر الهاكرز في نص يصطحب هذه الصورة أن “الشهادة كانت مكافأة لسليماني على سنوات من الجهود العنيدة”، متوعدين بأن هذه المساعي لن تتوقف بعد وفاته و”الانتقام القاسي في انتظار هؤلاء المجرمين الذين لطخوا أيديهم القذرة بدمائه وغيره من الشهداء”.



كما نشر الهاكرز على الموقع “رسالة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية” مرفقة بصورة للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، تنص على أن طهران “لن تتخلى عن أصدقائها في المنطقة”، بمن فيهم “الشعوب المظلومة” في فلسطين واليمن وسورية والعراق ولبنان والبحرين.



وتوعد القراصنة بأن اختراق هذا الموقع “ليس سوى جزءاً صغيراً من القدرات الإيرانية في الإنترنت”.



وجاء ذلك في أعقاب اغتيال الفريق سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وعدد من الإيرانيين والعراقيين جراء غارات أمريكية استهدفت موكبهم بالقرب من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.