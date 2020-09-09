هاشتاغ “سوريا تحترق” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر هاشتاغ “سوريا تحترق” قائمة “الترند” في “تويتر” منذ يوم أمس، حيث عبّر المغرّدون عن تضامنهم مع الشعب السوري ووقوفهم إلى جانبهم في ظل استمرار اشتعال الحرائق في مناطق مختلفة من ريفي حماه واللاذقية.



وعبر الناشطون عن دعمهم من خلال نشر صور للحرائق عبر حساباتهم مرفقينها بعبارات الدعاء أن تنتهي هذه الكارثة وأن تكون هذه النيران “برداً وسلاماً” على السوريين.



وشارك فنانون سوريون، من بينهم قصي خولي، باسم ياخور، أمل عرفة، سوزان نجم الدين، قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، ناصيف زيتون، في الهاشتاغ، معربين عن حزنهم الشديد مما يحدث، متمنين أن يحمى الله الشعب السوري من كل سوء.





وانضم فنانون عرب إلى الهاشتاغ مرسلين دعواتهم للشعب السوري، ومن بينهم عاصي الحلاني، نوال الزغبي، هيفاء وهبي، أحلام، سيرين عبد النور، باسم مغنية، ماغي بوغصن، أنغام، كارول سماحة، وغيرهم.



واندلع خلال الأيام الماضية العديد من الحرائق في أحراج بيرة الجرد والنهضة والمجوي والمشرفة وعين البيضة والفندارة وقصية بريف مصياف.



وفي أحراج قرى الفريكة وعين بدرية وعين سليمو ونبل الخطيب والريحانة وعين غبار في الغاب حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخمادها بعد تدميرها لمساحات كبيرة من الأراضي الحراجية.



وشهد ريف اللاذقية أكثر من 50 حريقا، كان أضخمها وأكثرها ايلاماً هو حريق محمية الشوح والأرز في بلدة صلنفة حيث أسفر الحريق عن تضرر نحو ٢ هكتاراً.



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