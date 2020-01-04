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هاشتاغ “الحرب العالمية الثالثة” يغزو “تويتر”

هاشتاغ “الحرب العالمية الثالثة” يغزو “تويتر”

غزا هاشتاغ “الحرب العالمية الثالثة World War 3 ” موقع “تويتر” بعد اغتيال قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية استهدفت المنطقة القريبة من مطار العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم الجمعة.

وتمكن الهاشتاغ من احتلال قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولًا عالميًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وخاصة بعدما هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس  الجمعة، الولايات المتحدة بأنها ستتحمل عواقب عملية استهداف سليماني.


وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “استهداف واغتيال الجنرال سليماني كان تصرفًا إرهابيًا من جانب الولايات المتحدة، وهو تصعيد خطير وأحمق، الولايات المتحدة ستتحمل عواقب هذه المغامرة المارقة”.


وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الهاشتاغ الذي حصل على المركز الثاني ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولاً عالميًا.


وتخطى التفاعل مع الهاشتاغ حتى الآن، حاجز المليون تغريدة، حيث بلغ مليون و48 ألف تغريدة، بين الخوف من حرب عالمية ثالثة، والحديث عن مغامرة أمريكية قد تنذر بأزمة عالمية كبيرة.


وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حاول امتصاص الغضب الإيراني بقوله إن بلاده “ملتزمة بخفض التصعيد ولا تسعى لحرب مع إيران”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن “مستعدة لمواجهة كل التهديدات الإيرانية”.


أما روبرت مالي، الذي شغل منصب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون ​الشرق الأوسط​ في عهد ​باراك أوباما​، فقال في تصريح ل”نوفوستي” إن “الرئيس الاميركي الحالي ​دونالد ترامب​ أعلن عمليا، الحرب على ​إيران​ من خلال قتل ​قاسم سليماني​”.

 

 


آسيا -إعداد _ نوفل الياسري