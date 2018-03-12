هارون الرشيد على قدم وساق!

مرّة يطلّ هو وكاريس بشّار، ليعرّف متابعيه بأنها ستلعب دور «زبيدة» زوجة الرشيد، ومرّة مع كندا حنا التي أسند لها دور «العباسة» بعد انسحاب ميساء مغربي قبل بدء تصوير العمل بزمن قصير. وعبّر أخيراً في بيان صحافي عن سعادته بهذه التجربة، ونيّته ببذل جهود مع فريق العمل ككل لتقديم صورة مختلفة، وقراءة مغايرة لشخصية استثنائية لها حضورها في التاريخ العربي والإسلامي. وأضاف: «من المهم جداً الحفاظ على أهمية الشخصية، تاريخياً ودينياً، بحيث لا نتجاوز شيئاً من المسلمات، كذلك فإنها شخصية تعتبر حلماً لأيّ ممثل». وحول التفاصيل التي يقدّمها العمل، قال خولي إنها تنقسم إلى اثنين «مرحلة ما قبل وصول الخليفة إلى السلطة حيث يستدعيه أخوه الهادي ويريد عزله قبل أن تتدخل الخيزران والدة الرشيد». أما المرحلة الثانية «فتستعرض الفترة من توليه الحكم إلى وفاته... ويتم فيها رصد أوج الحضارة العربية، وتعامله مع المحيط، وصراعات القصر، والمؤامرات، والدسائس التي كانت تحاك ضده». ويكشف العمل أيضاً بحسب نجم «غزلان في غابة الذئاب» التنافس النسائي للفوز بقلب الرشيد، وكذلك الصراع مع «زبيدة» التي أرادت تولي إبنها الحكم.