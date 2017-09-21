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هاتف Nokia 9 يظهر من جديد عبر تشكيلةٍ من الصور عالية الدقة

على الرّغم من أن نوكيا قد كشفت فعلاً عن هاتفها الرائد Nokia 8 إلا أن الترجيحات والأخبار الحالية تشير إلى أن هنالك هاتفاً آخراً سيتم الكشف عنه ليكون أيقونة الشركة وأقوى هواتفها، والحديث هنا حول Nokia 9 الذي سبق وأن ظهر سابقاً ضمن مؤشر اختبار الأداء GeekBench والآن تأتي صور عالية الدقة لتظهره بشكلٍ واضح.

مصدر التسريب هو موقع Nokia Power User والذي تم عبره نشر الصور، حيث تم تأكيد أنها مصممة اعتماداً على معلوماتٍ موثوقة حول تصميم وشكل الهاتف المقبل. أول الصور هي مقارنة بينه وبين هاتفٍ آخر ينتظر أن يتم الكشف عنه قريباً وهو Nokia 2 حيث تظهر اللوحة الخلفية لكلا الهاتفين.

بالإضافة للصورة الأولى، تم نشر تشكيلة أخرى تكشف عن تصميم الهاتف الذي سيحمل تغييراتٍ متنوعة بالمقارنة مع Nokia 8، وذلك بدءاً من الشاشة التي ستغطي معظم الواجهة الأمامية مع حوافٍ منحنية بالإضافة للاعتماد على الزجاج كمادةٍ إضافية لتصنيع هيكل الهاتف، وهو ما قد يعني دعم تقنية الشحن اللاسلكيّ بالهاتف المقبل.

 

لا نعلم الكثير في الوقت الحاليّ عن المواصفات العتادية التي قد يتضمنها هاتف Nokia 9، ولكن وبحسب آخر التسريبات، فإنه سيعتمد على شريحة Snapdragon 835 من كوالكوم مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 أو 8 غيغابايت مع مساحة تخزين داخلية 128 غيغابايت مع الاعتماد على كاميرتين خلفيتين ودعمه بمقاومة الماء والغبار IP68.

المصدر: أندرويد 

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