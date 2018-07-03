هاتف مصنوع من النبات

أعلنت شركة تكنولوجيا برتغالية عن هاتف أندرويد ذكي ، قامت بصنع غلافه من مادة الفلين الطبيعية القابلة لإعادة الاستخدام والتي أصبحت متوفرة في البلاد ، يعد هاتف شركة (إكيموبيلي) أول الهواتف التي تستخدم خامات بخلاف البلاستيك والمعدن والزجاج ويشكل تعزيزا لقطاع التكنولوجيا في البلاد الذي حقق تقدما في تطوير البرامج لكنه لم يحقق تقدما مماثلا فيما يخص تصنيع الأجهزة الإلكترونية.



وسيتم طرح نسخة مصنوعة في البرتغال من الهاتف في حين تنتهي الشركة من إنشاء مصنع لنقل أغلب عمليات الإنتاج من الصين ،وأكد الرئيس التنفيذي للشركة " تيتو كاردوزو " في المصنع الواقع في منطقة كوروشي الغنية بالفلين والتي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة لشبونة: "إكيموبيلي تريد أن تضع البرتغال على الطريق إلى المستقبل والتكنولوجيا من خلال التأكيد على أنه منتج برتغالي".



مصيفا "تعتقد أن المنتج يقدم شيئا مختلفا ، شيء يمكن للناس أن ينتابهم شعور جيد بشأن استخدامه".

ويتم جمع مادة الفلين كل تسع سنوات دون إلحاق أضرار بشجرة البلوط التي تنتجه وهو قابل لإعادة الاستخدام والتدوير بالكامل .



وتعد البرتغال أكبر منتج للفلين في العالم ، ويشكل الهاتف الجديد أحدث جهود لتنويع استخدام الفلين بخلاف استخدامه الأساسي في تصنيع أغطية زجاجات النبيذ .وتغطي ظهر الهاتف الجديد طبقة من الفلين بما يوفر عازلا حراريا وخواصا مضادة للصدمات كما يحمي من إشعاعات البطارية .



المصدر : سبوتينك