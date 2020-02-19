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هاتف محمول بقرص دوار شبيه بفترة الثمانينات

هاتف محمول بقرص دوار شبيه بفترة الثمانينات

صنعت مهندسة أميركية هاتف محمول بقرص دوار خاصاً بها شبيه بالهواتف التقليدية الأرضية التي كانت تستخدم في فترة الثمانينات وما قبلها، بعيداً عن تعقيدات الهواتف المعاصرة.


وقد يستغرق الأمر زمناً أطول لإجراء مكالمة بمثل هذا الهاتف، لكن بالنسبة لجوستين هاوبت، فإن هاتفها يتميز بمزايا حديثة، كعداد إشارة ومفتاح تشغيل، إضافة إلى أزرار اتصال سريع، وشاشة ورق إلكترونية تظهر المكالمات الصادرة أو الواردة بسهولة ولا تستهلك طاقة.


كما استخدمت هاوبت لوحة دوائر صينية لربط مختلف مكونات هاتف محمول بقرص دوار ثم وضعتها في غلاف مصنوع بطابعة ثلاثية الأبعاد.


ومع ذلك يبدو الهاتف مدمجاً، ومن السهل جداً استخدامه لإجراء مكالمات واستقبالها.


ورداً عما إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى هاتف جوال بقرص في عصر مليء بالهواتف الرقمية الحديثة، أجابت: “لماذا هاتف جوال بقرص؟ لأننا نعيش في عالم صعب ومزعج مليء بأناس مترابطين ببعضهم بشدة عبر هواتف ذات شاشات لمس لا سيطرة لديهم عليها أو فهمها”.


وأضافت: “أردت شيئاً يكون ملكي بالكامل، شخصياً، يمكن تحسسه، ويوفر لي ذريعة لعدم إرسال رسائل نصية”.