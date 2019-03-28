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هاتف ثوري وجنوني.. يمكن أن يتحول إلى محفظة جيب !

تجهز شركة “شارب” اليابانية حاليا هاتفا ذا تصميم يمكن وصفه بـ”الجنوني”، والذي يمكن أن يحوله في ثوان إلى “محفظة جيب”. وأوضح موقع “أندرويد هيدلاين” التقني أن “شارب” سجلت براءة اختراع لهاتف ذكي جديد قابل للطي، ثوري في تصميمه بصورة كبيرة.

ويختلف هاتف “شارب” القابل للطي عن باقي الهواتف الأخرى التي أطلقتها “سامسونغ” و”هواوي” في أنه يتم طيه رأسيا، ليصبح بصورة ما، أشبه بـ”محفظة الجيب” التي يمكن وضعها في جيب أي مستخدم بسهولة شديدة

كما يظهر من المخططات الخاصة ببراءة اختراع “شارب” أن الهاتف المرتقب سيقدم معلومات وتقنيات إضافية سواء في نسخة المطوية أو غير المطوية.

كما يمكن وفقا لتصميم هاتف “شارب” الجديد أن يتم طيه نصف طي، بحيث يكون الجزء العلوي من الهاتف بارزا، ليقدم معلومات إضافية أخرى للمستخدم، ويمكنه من الرد على عدد كبير من الرسائل والإشعارات.

ولكن لم تقدم الشركة اليابانية معلومات مفصلة عن باقي المواصفات الخاصة بهاتفها الجديد، وإن كانت تقارير تشير إلى أنها ستعلن عنه رسميا خلال النصف الثاني من عام 2019 الجاري.