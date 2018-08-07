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نيويورك تايمز تكشف هوية قاتل العالم السوري عزيز إسبر

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية اليوم الثلاثاء، أن جهاز الموساد الإسرائيلي يقف وراء عملية اغتيال العالم السوري الدكتور عزيز إسبر، وذلك بحسب ما قاله مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول الاستخبارات قوله “إن الموساد زرع القنبلة التي قتلت مدير البحوث العلمية الدكتور عزيز إسبر وسائقه ليلة الجمعة”.

مسؤول الاستخبارت الذي اطلع على تفاصيل العملية، كشف للصحيفة الأميركية أنها “المرة الرابعة خلال ثلاث سنوات التي تقوم فيها إسرائيل باغتيال مهندس صواريخ كبير تابع لدولة تصفها إسرائيل بالعدو”.

ولفت إلى أنّ الموساد يتابع العالم السوري إسبر منذ فترة طويلة.

ووفقاً للصحيفة الأميركية، فإنّ إسرائيل تعتقد أن إسبر قد قاد وحدة سرية تعرف باسم “قسم 4” مركز البحث العلمي في مدينة مصايف، كما كان يتمتع بحرية الوصول إلى القصر الرئاسي وتعاون مع قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني.

وعن دوافع الموساد لاغتيال العالم السوري، ذكرت الصحيفة الأميركية أنّ الموساد يزعم أنّ إسبر كان مسؤولاً عن تجميع الترسانة العسكرية من الصواريخ الموجهة بدقة. وقد أتت عملية الإغتيال خوفاً من تطوير هذه الصواريخ وإطلاقها مستقبلاً باتجاه (إسرائيل) والمدن والتجمعات السكنية التي تبعد مئات الكيلومترات عن سوريا، بحسب ما ذكرت “نيويورك تايمز”.

مصدر سوري قال للصحيفة إنه يعتقد أن (إسرائيل) عمدت لاغتيال إسبر بسبب الدور الكبير الذي لعبه في تطوير برنامج الصواريخ الإيراني.

وتابع المصدر أنّ العالم إسبر طور مشروعاً بغاية السرية تحت إشراف كبار المسؤولين في سوريا وإيران، بهدف بناء مصنع صواريخ متطور تحت الأرض لتعويض المصنع الذي دمرته طائرات الاحتلال العام الماضي في سوريا.

 


المصدر : نيويورك تايمز

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