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نيسان تكشف عن "سيارة المستقبل"

كشفت نيسان في معرض طوكيو الأخير عن نموذج لسيارة كهربائية متطورة وصفها العديد من الخبراء بأنها ستكون أساسا لسيارات المستقبل.


وجاءت سيارة EVP الجديدة بهيكل كروس أوفر غاية في الانسيابية والأناقة، طوله 4 أمتار و60 سنتيمترا، بعرض 190 سنتيمترا، وارتفاع 163 سنتيمترا، مزين بمصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 21 إنشا.


ووصلت روح العصرية والتطور إلى قمرة هذه السيارة أيضا، إذ خلت تقريبا من أي أزرار، وزودت بلوحة قيادة عليها شاشة كبيرة تعمل باللمس، يمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات المركبة.


والأهم من كل ذلك هو نظام ProPilot 2.0 للقيادة الذاتية الذي حصلت عليه هذه السيارة، والذي يمكنه التحكم بالقيادة بشكل كامل على الطرقات السريعة، ويمنع EVP من الاصطدام بالمركبات الأخرى على الطرقات بفضل مجموعة كبيرة من الحساسات ونظام إلكتروني يحدد السرعة ويتحكم بالتوجيه ذاتيا.


ويمكن للسائق إلغاء تفعيل هذا النظام في أي لحظة يختارها أثناء السير ليتابع قيادة المركبة وكأنه يقود أي سيارة عادية.
وتتوفر في هذه المركبة العديد من الميزات الأخرى، كميزة التشغيل عن بعد، وميزة استدعاء السيارة إلى مكان السائق عبر الهاتف، وميزة الركن الذاتي.

 


المصدر: إزفيستيا