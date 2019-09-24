نيسان تسحب مليون سيارة من الولايات المتحدة

تعتزم مجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات سحب 23ر1 مليون سيارة من الولايات المتحدة بسبب خلل محتمل في نظام الكاميرا الخلفية.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوكالة الأميركية المكلفة بسلامة الطرقات أن “هناك عدة طرازات من سيارات نيسان بيعت في 2018-2019 حيث يمكن لخصائص نظام العرض أن تظهر بشكل يمنع ظهور الصورة الخلفية ما يزيد من خطر وقوع حوادث” مشيرة إلى أن عمليات السحب ستبدأ في الـ 21 من تشرين الأول المقبل.



وكانت الوكالة الأميركية فتحت مؤخراً تحقيقاً أولياً حول نظام للمكابح الآلية الطارئة في أحد نماذج سيارات نيسان (نيسان روغ) بعد مئات الشكاوى التي تشير إلى عمل هذا النظام عن طريق الخطأ ما تسبب ببعض الحوادث غير المميتة.