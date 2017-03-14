نيابة شرق القاهرة تخلى سبيل مبارك بعد قضائه مدة الحبس الاحتياطى

أخلت النيابة العامة المصرية سبيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.



وذكر موقع اليوم السابع ان النيابة برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول قررت إخلاء سبيل مبارك بناء على الطلب الذي تقدم به محاميه فريد الديب منذ عدة أيام بشأن إخلاء سبيل موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.



وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في تشرين الثاني عام 2014 من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين في كانون الثاني عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية غير أن مبارك بقي معتقلاً في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.



وأشار الديب إلى أنه يمكن لمبارك الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك مضيفا.. أنه “ممنوع من السفر خارج البلاد على ذمة قضية كسب غير مشروع”.

وكالات