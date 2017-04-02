نوم الموظفين مفيد للعمل

أثبتت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة ليدز في إنكلترا، أن أخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة أثناء أوقات العمل؛ تساعد الموظفين على أن يكونوا أكثر إبداعاً، وتحسين قدراتهم الوظيفية.

وأكد العلماء، أن القيلولة تقلل من مخاطر مرض السكري، ومن حدوث مشكلات في القلب والاكتئاب، التي تنتج بسبب الأرق وعدم أخذ القسط الكافي من النوم.

وأوضحت المشرفة على الدراسة نيرينا رملخان أن عدم الحصول على القسط الكافي من النوم؛ يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، وخاصة بين الموظفين.

وطالبت رملخان، المديرين، السماح للموظفين بأخذ قيلولة قصيرة في المكتب، لأنها تساعدهم على إنجاز عملهم بشكل كبير ومبدع.

وكالات