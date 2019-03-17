نوم القيلولة.. ماذا يفعل بالجسم وضغط الدم !

ربما تثير رؤية المدير لأحد موظفيه وهو يأخذ قيلولة أثناء العمل غضبه، وقد يعمد إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضده وضد من يقوم بمثله ليجعله عبرة لمن اعتبر.



لكن الحقيقة العلمية المؤكدة هي أن القيلولة قد تنقذ حياة هذا الموظف، بحسب ما كشف بحث جديد.



ووفقا لبحث أجراه عدد من الباحثين اليونانيين، فإن القيلولة في وسط النهار لها فوائد صحية خفية، كما ذكرت صحيفة "ذي ستار" البريطانية.



ويعتقد الباحثون اليونانيون أن قيلولة سريعة خلال النهار يمكن أن تقلل ضغط الدم، بصورة ملحوظة، الأمر الذي يقلل كثيرا من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية.



وجاءت خلاصة البحث اليوناني بعد جمع بيانات لأكثر من 210 أشخاص، حيث وجد الباحثون أن قيلولة اعتيادية لمدة ساعة تقلل من ارتفاع ضغط الدم وتهبط به إلى الحالة الاعتيادية.



وأظهرت النتائج أيضا أن قيلولة لمدة ساعة أدت إلى انخفاض ملحوظ في ضغط دم المشاركين في الدراسة العلمية.



وحدد العلماء مقدار الانخفاض في ضغط الدم خلال قيلولة الساعة في النهار بحوالي 3 ميليمتر زئبقي في المتوسط.



سكاي نيوز