نوكيا تستعد لإطلاق هاتف بكاميرا خلفية 48 ميجا بيكسل

تستعد “شركة HMD” (اتش ام دي) الفنلندية لإطلاق هاتف نوكيا جديد يحمل اسم “Daredevil”، يضم مستشعراً رئيسياً بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات عدسات f/1.8.



وبحسب موقع “Gsmarena” المختص بأخبار التكنولوجيا حول العالم، فإن الهاتف الجديد لـ”نوكيا” يتميز بنتوء علوي في الشاشة بتصميم القطرة، مع واجهة بتصميم واضح لمنصة “الآندوريد” وخدمات “جوجل” وتطبيقاتها.



وإلى جانب هذه الكاميرا الرئيسية، يوجد في الجهة الخلفية كاميرتان إضافيتان، وتم ترتيب هذه الكاميرات داخل دائرة في منتصف أعلى الهاتف إلى جوار ضوء الفلاش.



ويحيط بالكاميرا الأمامية شق دائري مفتوح من أعلى، يبدو مشابها للشق في هاتفي “ون بلس 6تي” و”ون بلس7″، كما تحيط بالشاشة إطارات سميكة نسبياً، بما في ذلك إطار سفلي أكبر يضم شعار نوكيا في وسطه.



ويأتي الجزء السفلي للهاتف الذي لم يتم الكشف عن الإصدار الرسمي له، بمنفذ USB C، ويضم الهاتف زر في الجزء الأيسر من تصميم الهاتف يشار إلى أنه زر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي.



ويوجد أسفل إعدادات الكاميرا مستشعر للبصمة، ويتوقع أن يكون هاتف “نوكيا” الجديد مميز بشاشة LCD، كما سيكون من أعلى فئة في الهواتف المتوسطة، على أن ينطلق برقاقة Snapdragon 710 أو Snapdragon 730.



المصدر: وكالات



