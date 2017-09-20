نوفل: أكثر من مليوني لاجئ غادروا البلاد ولم يحصلوا على وثائق مدنية

أعلن رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق حسين نوفل أن هناك أكثر من مليوني مواطن سوري غادروا البلاد وهم في سن 14 سنة وعمرهم حالياً نحو 20 سنة، موضحاً أن هؤلاء لم يحصلوا على وثائق مدنية أهمها الهويات الشخصية.

وقد أوضح نوفل أن هؤلاء الأشخاص الذين هاجروا إلى خارج البلاد ليس لهم سجلات في أماكن اللجوء، مضيفاً: إنه في حال رجوعهم إلى سورية لابد من التحقق من شخصياتهم حينما يستكملون أوراقهم في السجل المدني وهذا يحتاج إلى العديد من الإجراءات.