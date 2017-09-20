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نوفل: أكثر من مليوني لاجئ غادروا البلاد ولم يحصلوا على وثائق مدنية

أعلن رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق حسين نوفل أن هناك أكثر من مليوني مواطن سوري غادروا البلاد وهمنوفل: أكثر من مليوني لاجئ غادروا البلاد ولم يحصلوا على وثائق مدنية في سن 14 سنة وعمرهم حالياً نحو 20 سنة، موضحاً أن هؤلاء لم يحصلوا على وثائق مدنية أهمها الهويات الشخصية.

وقد أوضح نوفل أن هؤلاء الأشخاص الذين هاجروا إلى خارج البلاد ليس لهم سجلات في أماكن اللجوء، مضيفاً: إنه في حال رجوعهم إلى سورية لابد من التحقق من شخصياتهم حينما يستكملون أوراقهم في السجل المدني وهذا يحتاج إلى العديد من الإجراءات.

وكشف نوفل أنه تم الاجتماع مع مسؤولين في وزارة الداخلية والعدل لوضع آليات حول حل هذه المشكلة، مؤكداً أنه تم اقتراح استخدام بصمة dna باعتبار أن استخدامها يؤكد مصداقية نسب هذا الشخص إلى الأب وفي حال غيابه فإنها تستخدم لمطابقتها مع الأم وفي حال غيابها تستخدم لمطابقتها على الأخوة والأعمام.

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