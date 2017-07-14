نوع جديد من الموز لإنقاذ الأطفال!

طوّر العلماء نوعا جديدا من الموز، يحتوي على فيتامينات تساعد على إنقاذ حياة مئات الآلاف من الأطفال، خصوصا أولئك الذين يعيشون في البلدان النامية، بحسب موقع "مترو" البريطاني.

يؤدي نقص فيتامين A إلى وفاة 750 ألف طفل كل عام، وهو أيضا السبب الرئيس للإصابة بالعمى، فيما يزيد من خطر الإصابة بالإلتهابات.

ولمواجهة ذلك، طوّر العلماء في أستراليا نوعا ثوريا جديدا من الموز غني بفيتامين A، ويزرع الباحثون من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا الموز الحيوي المخصب لمدة 10 سنوات، وذلك بفضل تمويل بقيمة 5.9 مليون جنيه إسترليني من مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وتم تطوير ذلك النوع باستخدام جينات من نوع من الموز موجود في بابوا في غينيا، وهو غني بهذا الفيتامين، والموز الناتج لونه برتقالي.