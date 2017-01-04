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نوري المالكي: «الحشد» قد يتوجه إلى سوريا

أعلن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، أن عدداً من «عناصر الحشد الشعبي قد يتوجهون نحو الأراضي السورية، إن اقتضت الحاجة لذلك»، رابطاً ذلك «بتطهير الموصل» والأراضي العراقية من تنظيم «داعش».
وجاءت مواقف المالكي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإيرانية طهران، التي يزورها في وقتٍ تتصاعد فيه حدّة الصراع بينه وبين رئيس الوزراء حيدر العبادي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

ولفت المالكي إلى أن «السعودية تدعم الجماعات الإرهابية... وتعدّ مصدره». وأشار إلى أن زيارته جاءت لمناقشة آخر المستجدات في العراق والتوافقات السياسية والعمليات الميدانية، قائلاً إن «الهدف من زيارة ايران ولقاء المسؤولين الايرانيين، هو تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين وتبادل وجهات النظر بهدف تعزيز المشاورات في إطار تحالف جبهة المقاومة».


(الأخبار)

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