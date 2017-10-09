نور ملحم تنال مفتاح السلام عن فيلمها الهارب في مؤتمر دولي بكوريا الجنوبية
تمكن الفيلم الوثائقي القصير “الهارب” سيناريو وإخراج الإعلامية نور ملحم من تحقيق غايته في كوريا الجنوبية وهي كشف جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي في تجنيد الأطفال للقتال معه حيث حصل الفيلم على جائزة “مفتاح السلام” خلال مشاركته في مؤتمر دولي في سيئول.
الفيلم وهو التجربة الأولى لملحم في الإخراج يتناول قصة طفل بعمر 15 عاما شاهد بعينيه مقتل والديه على يد إرهابيي “داعش” الذين نقلوه إلى أحد معسكراتهم للتدريب على استخدام السلاح على الحدود التركية قبل أن يتم تهريبه بمساعدة عمه.
ويبين الفيلم همجية “داعش” وانتهاك هذا التنظيم الإرهابي حقوق الأطفال وحرمانهم من العيش بسلام بعيدين عن الحرب وإلى أي مدى عانى الطفل السوري جراء جرائم التنظيمات الإرهابية حيث حظي “الهارب” بقبول الجمهور لدى عرضه خلال مؤتمر السلام في كوريا ليكون خطوة في كشف جرائم الإرهاب تجاه الأطفال بشكل خاص.
و قالت ملحم.. “الجائزة بمثابة تقدير لجميع السوريين الذين عملوا أو حاولوا إيصال كلمة الحق حول ما يمارسه الإرهاب في بلدنا فأي عمل قادر على إيصال الحقيقة في زمن الحرب يعد إنجازا لأن الغاية تصحيح وجهات النظر التي رسمتها الكثير من وسائل الإعلام حول ما يحدث في سورية من السينما والتلفزيون والصحف”.
وأضافت.. “الخوف والتردد راودني في البداية وخاصة أنني صحفية ولست مخرجة ولكن بعد عرض الفيلم أمام صحفيين من دول عربية وأجنبية وملاحظة ردود الفعل التي عكست التضامن مع معاناة السوريين زرع عندي الإيمان بقدرة الفيلم على الحضور وإثبات الوجود” لافتة إلى انه لديها العديد من الأفكار التي ستنفذ قريبا بالتعاون مع فريق عمل كوري حول السلام.
فيلم “الهارب” إنتاج شركة الشمس للإعلام بطولة سالم اليوسف تصوير صالح ونوس أغيد الطويل مونتاج شرف العبيدات موسيقا تصويرية كريم اليوسف تصوير فوتوغراف مهند البيضة.
المصدر: شذى حمود - سانا
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