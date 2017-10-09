نور ملحم تنال مفتاح السلام عن فيلمها الهارب في مؤتمر دولي بكوريا الجنوبية

تمكن الفيلم الوثائقي القصير “الهارب” سيناريو وإخراج الإعلامية نور ملحم من تحقيق غايته في كوريا الجنوبية وهي كشف جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي في تجنيد الأطفال للقتال معه حيث حصل الفيلم على جائزة “مفتاح السلام” خلال مشاركته في مؤتمر دولي في سيئول.

الفيلم وهو التجربة الأولى لملحم في الإخراج يتناول قصة طفل بعمر 15 عاما شاهد بعينيه مقتل والديه على يد إرهابيي “داعش” الذين نقلوه إلى أحد معسكراتهم للتدريب على استخدام السلاح على الحدود التركية قبل أن يتم تهريبه بمساعدة عمه.