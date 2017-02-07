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نواب لوفد برلماني روسي: مستعدون لتعديل الدستور

استقبلت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس أمس وفداً روسياً ضم عدداً من النواب والأطباء الرواد في معالجة الأورام السرطانية. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس بطرس مرجانة قوله: «يمكن في بعض الأحيان إدخال تعديلات على الدستور ولكن يجب أن يجري ذلك مع الأخذ بالاعتبار بعض النقاط المحددة، وأهم هذه النقاط السيادة المتينة للدولة السورية ووحدة أراضيها»، ووافقه في ذلك رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب عمار بكداش.
ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن عضو الوفد النائب ألكسندر يوشينكو أنه «لم يستبعد أن تطرح خلال لقاءات الوفد، مسائل متعلقة بنظام الحكم المستقبلي ومسودة الدستور السوري الجديد». وتزامن وصول الوفد مع تصريحات لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أكد فيها أن بلاده وبتقديمها مقترحها الخاص بالدستور السوري «لا تحاول فرض أي شيء، بل تحاول تفعيل الحوار في المجال المذكور، لافتاً إلى أن المقترح شجع النقاش حول الإصلاح الدستوري في سورية»، كما دعا سفير روسيا بدمشق ألكسندر كينشاك لإنشاء آلية تجمع كافة الاقتراحات الخاصة بالدستور لإعداد مشروع دستور جديد.

وكالات

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