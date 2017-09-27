نواب في الشورى الإيراني يدينون الاستفتاء على انفصال شمال العراق
أدان نواب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الاستفتاء على انفصال شمال العراق مؤكدين أنه “يعرض التضامن والوحدة الوطنية في العراق إلى التشويه ويدفع البلاد إلى موجة جديدة من النزاعات”.
وقال النواب في بيان وقع عليه 210 منهم إنه “بالنظر إلى مواقف الحكومة والبرلمان العراقي التي وصفت هذا الاستفتاء باللاقانوني وكذلك موقف الأمم المتحدة فإن النواب الإيرانيين يعتبرون أن إثارة أي أزمة جديدة في العراق تلحق الضرر بالنهج الديمقراطي كما أن أي نشاطات انفصالية تضر بالشعب العراقي والمنطقة برمتها”.
وأكد النواب دعمهم للحكومة والبرلمان العراقيين داعين إلى الحوار بين مختلف الأطراف في العراق وعدم السماح بأي مغامرات يمكن أن تزعزع أمن واستقرار المنطقة.
وكانت إيران وعلى لسان الرئيس حسن روحاني أكدت معارضتها لأي تحرك يتنافى مع سيادة العراق ووحدة أراضيه مشددة على وقوفها إلى جانب الحكومة والشعب العراقي.
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت رفضها بشدة كما رفض مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي بأغلبية مطلقة مسألة الاستفتاء في شمال العراق.
إرسال تعليق جديد