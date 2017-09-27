نواب في الشورى الإيراني يدينون الاستفتاء على انفصال شمال العراق

أدان نواب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الاستفتاء على انفصال شمال العراق مؤكدين أنه “يعرض التضامن والوحدة الوطنية في العراق إلى التشويه ويدفع البلاد إلى موجة جديدة من النزاعات”.

وقال النواب في بيان وقع عليه 210 منهم إنه “بالنظر إلى مواقف الحكومة والبرلمان العراقي التي وصفت هذا الاستفتاء باللاقانوني وكذلك موقف الأمم المتحدة فإن النواب الإيرانيين يعتبرون أن إثارة أي أزمة جديدة في العراق تلحق الضرر بالنهج الديمقراطي كما أن أي نشاطات انفصالية تضر بالشعب العراقي والمنطقة برمتها”.