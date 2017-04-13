نواب فرنسيون: متضامنون مع سورية ضد الإرهاب

أكد نواب فرنسيون خلال ندوة عقدت في باريس بمبادرة من النائبين الفرنسيين تيري مارياني ونيكولا دويك تضامنهم الكامل مع سورية في مواجهة الإرهاب، مشيرين إلى أن سورية تدافع عن العالم أجمع، وموجهين التحية للجيش العربي السوري الذي يكافح هذا الإرهاب ويساهم في حماية الفرنسيين.

وأكد بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، أن معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان حضر الندوة وأكد خلالها أن تدخل بعض القوى الإقليمية والدولية في شؤون سورية هو السبب الأساس وراء العدوان الإرهابي الذي تتعرض له.

الوطن