نواب أميركان يزورون حلب

أكد مصدر موثوق في دمشق أن وفداً من الولايات المتحدة زار أمس مدينة حلب في ظل إجراءات أمنية مشددة وبعيداً عن الإعلاميين.

وحسب المصدر فإن الوفد الذي وصل جواً مطار دمشق الدولي صباح أمس وتوجه مباشرة إلى مطار حلب، يضم عضو الكونغرس عن ولاية هاواي الديمقراطية تولسي غابارد، والعضو الديمقراطي السابق في الكونغرس دينيس كوسينيتش وآخرين، موضحاً أن مواقف غابارد أقرب إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ومشيراً إلى أن ترامب التقاها بعد فوزه.

وزار الوفد قلعة حلب ومطرانيتي جرمانوس فرحات والسريان كما تجول في أحياء المدينة الشرقية وفي الجابرية واطلع على أوضاع السكان فيها، قبل أن يزور مخيم جبرين للمهجرين من بلدات الفوعة وكفريا، غربي المدينة، ويتناول الغداء في مطعم وانيس، لينتقل إلى مشفى حلب الجامعي ويطلع على واقعه.

ولفت المصدر إلى غياب أي تواجد رسمي مع أعضاء الوفد، في حين رافقته فعاليات دينية مسيحية، مؤكداً أن الوفد عاد مساء أمس إلى فندق شيراتون بدمشق.

وكانت أول زيارة لسيناتور أميركي إلى سورية منذ شباط 2012 تمت في 26 نيسان من العام الماضي حيث وصل إلى دمشق السيناتور الجمهوري عن ولاية فيرجينيا ريتشارد بلاك في زيارة استمرت ثلاثة أيام كأول عضو كونغرس، والتقى بلاك خلال الزيارة الرئيس بشار الأسد.

سامر ضاحي

المصدر: الوطن