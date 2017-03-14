نواب ألمان يطالبون بسحب الطائرات الألمانية من قاعدة إنجرليك التركية

طالبت مختلف القوى السياسية في البرلمان الألماني بسحب الطائرات الألمانية من قاعدة إنجرليك التركية وسط خلافات حادة بين البلدين.



وكانت العلاقات بين ألمانيا وتركيا شهدت تدهورا بسبب إقرار مجلس النواب الألماني العام الماضي قانونا يصنف مجازر الأرمن في ظل الحكم العثماني بأنها “إبادة” كما تصاعدت حدة الخلافات مؤخرا بعد حادثة إلغاء خطابات لوزراء ونواب أتراك في ألمانيا أمام تجمعات لتأييد التعديلات الدستورية التي يعتزم نظام رجب طيب أردوغان إجراءها في تركيا.



ونقلت وسائل إعلام عن فلوريان هان رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في حزب الاتحاد المسيحي الاشتراكي الذي يشكل مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي القوة الرئيسية في البرلمان الألماني قوله..ان “العسكريين الألمان قد يتحولون إلى بيادق في لعبة السلطة التي تخوضها السلطات التركية”.



وأضاف هان في حديث صحفي أمس.. “انه في ظل هذه الأجواء الساخنة يصبح من غير الواضح بشكل أكبر ما إذا ستستطيع الحكومة التركية ضمان أمن عسكريينا في إنجرليك وهل ستفعل ذلك” داعيا السلطات الألمانية إلى وقف تمويل تطوير البنية التحتية في القاعدة التركية ونقل طائرات بلاده من نوع “تورنادو” إلى مكان آخر كما قال واغينكنيخت زعيم حزب اليسار الذي يشكل أكبر قوة معارضة في البرلمان الألماني.. “علينا منذ زمن طويل ولا سيما في ظل الأوضاع الحالية في تركيا أن نسحب من هذه البلاد طائراتنا وجنودنا”.



واعتبر واغينكنيخت أيضا أن الحكومة الألمانية يجب عليها وقف توريد الأسلحة لتركيا بشكل فوري.



بدوره أكد عضو حزب الخضر الألماني جام أوزدمير أن سحب القوات الألمانية سيمثل رسالة واضحة لأنقرة التي تمر حاليا بعملية فقدان آخر ما تبقى من احترامها لأوروبا.



يذكر أن المجموعة الألمانية المنتشرة في قاعدة إنجرليك الواقعة جنوب شرق تركيا تضم 240 عسكريا وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب سياسات نظام أردوغان والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك ووسائل الإعلام الرافضة لسياساته إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.

وكالات