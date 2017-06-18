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نهر الأمازون قد يجف

توقع عدد من علماء البرازيل وبريطانيا والولايات المتحدة بداية كارثة قد تتسبب بجفاف نهر الأمازون.
وقال العلماء إنه طبقاً للحسابات الأخيرة التي استندت إلى مؤشرات الضعف البيئي في منطقة حوض نهر الأمازون، فمن المتوقع حدوث كارثة في تلك المنطقة قد تدمر النظام البيئي بشكل كامل هناك.
وأوضحوا أن أعلى مؤشر لمقياس الضعف البيئي الذي وصل إلى 80 بالمئة تقريباً، تم تسجيله في منطقة نهر ماديرا الذي يعتبر أهم روافد نهر الأمازون، وكذلك تم تسجيل مؤشرات خطيرة في مناطق أحواض أنهار (جوروا ومارانيون وأوكايالي) التي تعتبر من أكبر الروافد أيضاً، حيث تراوحت تلك المؤشرات بين 61 و71 بالمئة وفقاً لمقياس الضعف البيئي.
وأكدوا أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى تدهور النظام البيئي في تلك المناطق هو قطع الأشجار وإزالة الغابات، ما تسبب في حدوث تغيرات كبيرة في مجاري الأمازون وروافده، وألحق كوارث كبيرة بالتربة وبالتنوع البيئي هناك.

وكالات

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