نهاية العالم قادمة: الأرض تدخل حزام الكويكبات

سيقترب يوم الخميس المقبل، 12 أكتوبر/تشرين الأول كويكب "تي سي 4 2012" من الأرض بمسافة حوالي 43 ألف كم فقط.

ويؤكد العلماء اقتراب نهاية العالم. ووفقا لهم، فإن الأرض تدخل حاليا حزام الكويكبات، واحدة منها يمكن أن تدمر الكوكب يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول. ويدعون العلماء الجسم الذي يهدد البشرية بـ "تي سي 4".