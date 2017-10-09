خطوات أنقرة الأولى في إدلب حول عفرين, واتفاق دخول «آمن» يُقصي «درع الفرات»؟
الجيش يعزّز مواقعه في محيط «الميادين»
نصر الله: المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي لا تنتهي قبل إزالته من الوجود
الجيش يستعيد السيطرة على بلدة مراط الفوقا شرق نهر الفرات
لأول مرة “داعش” يلزم النساء بالانضمام إلى القتال
معركة البادية في خواتيمها: الميادين تتحرر والأنظار على البوكمال آخر معاقل “داعش”
هجوم على قصر السلام في جدة، وأميركا تحذر رعاياها
تخفيض أسعار السكر والزيت والمتة والمعجنات
الجيش يسيطر على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب بدير الزور
معركة البادية في خواتيمها: الميادين تتحرر والأنظار على البوكمال آخر المعاقل الكبرى لداعش
أعضاء حركة "أنتيفا" يتلقون الدعم والسلاح والتدريب في سورية
180 قتيلاً من تنظيم ” داعش” خلال الـ24 ساعة الماضية في دير الزور
عملية عسكرية ينفذها “الجيش الحر” في إدلب بدعم جوي روسي وبإسناد بري تركي
التوقيع بين الرياض وتل أبيب أمرٌ محتوم!
ما هي أبرز المواضيع التي ستناقش في استانا 7 ؟

نهاية العالم قادمة: الأرض تدخل حزام الكويكبات

سيقترب يوم الخميس المقبل، 12 أكتوبر/تشرين الأول كويكب "تي سي 4 2012" من الأرض بمسافة حوالي 43 ألف كم فقط.نهاية العالم قادمة...الأرض تدخل حزام الكويكبات

ويؤكد العلماء اقتراب نهاية العالم. ووفقا لهم، فإن الأرض تدخل حاليا حزام الكويكبات، واحدة منها يمكن أن تدمر الكوكب يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول. ويدعون العلماء الجسم الذي يهدد البشرية بـ "تي سي 4".

وكما يصرح العلماء، ما دامت الأرض تتواجد في حزام الكويكبات فسوف تكون في خطر دائم، فيمكنها أن تصطدم مع الأجسام الفضائية ويصبح هذا الاحتمال أعلى كلما اقترب الكوكب أكثر إلى مركز الحزام.

ووفقا لتوقعات الخبراء، في حال حدوث اصطدام مع "تي سي 4"، سيتم تدمير جميع الكائنات الحية على الأرض، كما حصل للديناصورات منذ سنوات عديدة.

وفي الوقت الحالي، يقوم العلماء بدراسة حزام "كويبر"، الذي يحتوي على أكبر عدد من الأجسام الفضائية التي تهدد كوكبنا، وفقا لموقع "سبيس".

المصدر: سبوتنيك

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.