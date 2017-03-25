نموذج ألماني لإنتاج الوقود النظيف من الطاقة الشمسية

طور باحثو المركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء (DLR) نموذجاً يحاكي الشمس لإنتاج الهيدروجين أطلقوا عليه اسم "سينلايت"، ويوجد في مبنى بمدينة يوليش القريبة من مدينة آخن بولاية شمال الراين فيستفاليا غربي ألمانيا.

ولا يستطيع الإنسان تحمل الشعاع غير المباشر المنبعث من جدران المبنى الذي يضم نموذج المحاكاة أكثر من ثانية واحدة، وعندما يتم تكثيف هذه الأشعة على بقعة صغيرة فإن تركيز الضوء فيها يصبح هائلاً كأنه يأتي من 10 آلاف شمس.



ويعتزم علماء معهد الأبحاث الشمسية التابع للمركز تطوير طرق لإنتاج الوقود منالطاقة الشمسيةباستخدام "سينلات"، ولن تستخدم هذه الأنواع من الوقود في السيارات فقط، بل في طائرات كبيرة أيضاً.

وأوضح رئيس المشروع في المركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء كاي فيجهارت، ان عندما يتفاعل الهيدروجين مع ثاني أوكسيد الكربون فإنه ينتج بنزيناً غير ضار بالمناخ بسبب عدم إضافة محروقات إضافية من الأرض إلى هذا التفاعل، ومن أهداف هذه المحطة إنتاج الهيدروجين بشكل مُجد وفعال.

وتتكون هذه المحطة من 149 مصباحاً بحجم البروجكتور الكبير الذي يستخدم في دور السينما الكبيرة، ويبلغ قطر «الأباجورة» المحيطة بكل مصباح متراً وتم صفها بشكل سداسي على ارتفاع 14 متراً، وبامتداد 16 متراً.

وتوقع المركز أن تستمر الأعمال البحثية في هذه المحطة بضع سنوات، وتهدف هذه التجارب للاستفادة من المخزون اللانهائي للشمس من الطاقة حيث ترسل الشمس للعالم أكثر من عشرة آلاف ضعف ما يحتاجه من الطاقة، وهذا أضعاف ما يوجد في موارد الطاقة الطبيعية التي تحتوي عليها المحروقات وأنواع الوقود بشكل عام.

وكالات